В Госдуме оценили заявления о провокациях в зоне прокладки «Северного потока — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировали в беседе с RT заявление Nord Stream 2 AG о том, что в зоне прокладки «Северного потока — 2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов.

Игорь Ананских пояснил в беседе с RT, что ему не хочется верить, что это «бряцание оружием».

«Хочется верить, что это случайные действия противоположной стороны. Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер. Потому что работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб», — заявил парламентарий.

По мнению Ананских, «работы идут по согласованному графику».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, в результате подобных действий ничего добиться не получится.

«Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся», — заключил депутат.

Ранее оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях военных кораблей и самолётов.

В частности, в компании рассказали, что 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов с целью препятствования осуществлению экономического проекта.