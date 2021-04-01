В Госдуме оценили заявления о провокациях в зоне прокладки «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировали в беседе с RT заявление Nord Stream 2 AG о том, что в зоне прокладки «Северного потока — 2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов.
В Госдуме оценили заявления о провокациях в зоне прокладки «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Игорь Ананских пояснил в беседе с RT, что ему не хочется верить, что это «бряцание оружием».

«Хочется верить, что это случайные действия противоположной стороны. Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер. Потому что работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб», — заявил парламентарий.

По мнению Ананских, «работы идут по согласованному графику».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, в результате подобных действий ничего добиться не получится.

«Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся», — заключил депутат.

Ранее оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях военных кораблей и самолётов.

В частности, в компании рассказали, что 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить