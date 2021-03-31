Минфин Франции рассказал о последствиях общенационального карантина

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В Минфине Франции рассказали, к чему приведёт решение властей страны расширить жёсткий карантин на все французские регионы.
Минфин Франции рассказал о последствиях общенационального карантина
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, соответствующее решение приведёт к закрытию в стране ещё 60 тыс. магазинов. 

«В субботу (3 апреля. — RT) закроются ещё 60 тыс. магазинов в остальных регионах», — указали в министерстве.

Отмечается, что до этого в рамках данного режима в 19 департаментах Франции уже были закрыты более 90 тыс. торговых предприятий, в результате чего общее число закрытых магазинов по всей стране достигнет 150 тыс.

Продолжить работу во Франции смогут только продовольственные торговые точки и аптеки.

По оценкам Минфина, на выплату пособий оставшимся без работы продавцам потребуется не менее €11 млрд в месяц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом с 3 апреля распространятся на всю территорию Франции.

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