Минфин Франции рассказал о последствиях общенационального карантина
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, соответствующее решение приведёт к закрытию в стране ещё 60 тыс. магазинов.
«В субботу (3 апреля. — RT) закроются ещё 60 тыс. магазинов в остальных регионах», — указали в министерстве.
Отмечается, что до этого в рамках данного режима в 19 департаментах Франции уже были закрыты более 90 тыс. торговых предприятий, в результате чего общее число закрытых магазинов по всей стране достигнет 150 тыс.
Продолжить работу во Франции смогут только продовольственные торговые точки и аптеки.
По оценкам Минфина, на выплату пособий оставшимся без работы продавцам потребуется не менее €11 млрд в месяц.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом с 3 апреля распространятся на всю территорию Франции.