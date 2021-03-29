В Минэнерго России оценили ситуацию с блокировкой Суэцкого канала

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Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, сообщили в Минэнерго России.
В Минэнерго России оценили ситуацию с блокировкой Суэцкого канала
  • Reuters

«Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что уникальное географическое положение России даёт ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.

Ранее российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given.

Утром 29 марта появились сообщения, что контейнеровоз сняли с мели.

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