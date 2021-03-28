Россия готова помочь Египту в ситуации с блокировкой Суэцкого канала

Российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given.

По словам главы российской дипмиссии, в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале», являющемся «важной водной артерией для всего мира».

«Мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Борисенко.

Он также выразил надежду на то, что работа канала будет восстановлена в ближайшее время.

Дипломат уточнил, что на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.