Россия готова помочь Египту в ситуации с блокировкой Суэцкого канала
- Reuters
По словам главы российской дипмиссии, в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале», являющемся «важной водной артерией для всего мира».
«Мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Борисенко.
Он также выразил надежду на то, что работа канала будет восстановлена в ближайшее время.
Дипломат уточнил, что на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.
23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.