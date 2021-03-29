Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape, которая занимается морскими перевозками.
Отмечается, что точной информации о том, когда возобновится движение судов по каналу, нет.
Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала.
Сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given.