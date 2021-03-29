Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который блокировал проход Суэцкого канала, сняли с мели.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape, которая занимается морскими перевозками.

Отмечается, что точной информации о том, когда возобновится движение судов по каналу, нет.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала.

Сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given.