Bloomberg: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

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Контейнеровоз Ever Given, который блокировал проход Суэцкого канала, сняли с мели.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape, которая занимается морскими перевозками.

Отмечается, что точной информации о том, когда возобновится движение судов по каналу, нет.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала.

Сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given.

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