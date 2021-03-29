Президент Египта поручил разгрузить Ever Given

Короткая ссылка
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал.

«Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами... Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени», — приводит РИА Новости слова главы администрации канала Усамы Рабиа.

По данным Рабиа, сейчас в очереди на проход скопились 369 кораблей.

Ранее российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить