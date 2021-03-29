Президент Египта поручил разгрузить Ever Given

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал.

«Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами... Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени», — приводит РИА Новости слова главы администрации канала Усамы Рабиа.

По данным Рабиа, сейчас в очереди на проход скопились 369 кораблей.

Ранее российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given.