Экономист оценил планы ЦБ провести эксперимент по сбору монет у населения

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT планы Банка России провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы.

«Инфляция делает своё дело — в смысле, что она вымывает из обращения, выталкивает те номиналы денег, которые существенно ниже отпускной цены большинства товаров и услуг. В первую очередь это относится к монетам. Есть такая цифра, что в 2020 году из обращения в кассу Банка России вернулось только 46% общего количества монет, выпущенных в оборот, то есть, меньше половины», — отметил эксперт.

По словам Беляева, выпуск монеты в обращение — это «очень дорогостоящая вещь».

«Во-первых, это металл. Металлы там содержатся непростые (цветные металлы), которые сами по себе дороги. Во-вторых, достаточно дорогой процесс штамповки, то есть чеканки этих монет. Достаточно дороги инкассационные процедуры: выдача и приём этих монет в пересчёт. Само производство монеты оказывается намного дороже, чем тот номинал, который она представляет. И самое главное, что такой дорогостоящий процесс, оказывается, уходит впустую», — объяснил специалист.

При этом он добавил, что поскольку пока ценник устанавливается с точностью до копейки, значит, отказаться от этих монет невозможно.

«Естественно, ЦБ озаботился проблемой, как бы их вернуть, увеличить возвращаемость монет для того, чтобы хотя бы сэкономить на чеканке… Собираются разработать автоматы, какие-то приёмные устройства, куда можно было бы складывать эти деньги, не выбрасывая их, не теряя их… Скорее всего, это будет обмен на купюры бумажного достоинства, на которые уже что-то можно приобрести. Я думаю, что эта услуга будет востребована», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы.