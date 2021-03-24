ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

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Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы.
ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ЦБ.

Пилот намечен на 2022 год. Он пройдёт в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монет из обращения. Если эксперимент будет признан успешным, использование аппаратов будет расширяться.

«Всё больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на её пересчёт и инкассацию», — говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения» ЦБ.

В 2020 году Центробанк выпустил в обращение 1,3 млрд монет.

Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.

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