В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с сахаром
- АГН «Москва»
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«В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка», — цитирует ТАСС сообщение.
В ведомстве отметили, что дефицита сахара нет и не ожидается в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла.