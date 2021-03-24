В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с сахаром

Участники соглашений о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объёмах, говорится в сообщении Минсельхоза России.

«В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка», — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что дефицита сахара нет и не ожидается в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждает введение субсидий производителям сахара и подсолнечного масла.