В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в России

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Замминистра энергетики России Павел Сорокин прокомментировал заявление Независимого топливного союза (НТС) о возможности роста цен на бензин.

«С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции», — цитирует его ТАСС.

Также Сорокин назвал достаточными для сохранения стабильной ситуации принятые кабмином меры по корректировке демпфера и увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже.

Замминистра добавил, что Минэнерго продолжает мониторинг на предмет необходимости дополнительных действий.

Ранее газета «Известия» писала, что НТС считает, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут подняться выше уровня инфляции, а в случае реализации худшего сценария рост цен может составить 14%.

По данным издания, соответствующее письмо НТС направил в правительство.

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