В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в России
«С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции», — цитирует его ТАСС.
Также Сорокин назвал достаточными для сохранения стабильной ситуации принятые кабмином меры по корректировке демпфера и увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже.
Замминистра добавил, что Минэнерго продолжает мониторинг на предмет необходимости дополнительных действий.
Ранее газета «Известия» писала, что НТС считает, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут подняться выше уровня инфляции, а в случае реализации худшего сценария рост цен может составить 14%.
По данным издания, соответствующее письмо НТС направил в правительство.