Топливный союз заявил о возможности роста цен на бензин

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Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут увеличиться выше уровня инфляции, в случае худшего сценария рост цен может составить 14%.
Топливный союз заявил о возможности роста цен на бензин
  • Reuters

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо НТС премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В союзе призвали кабмин принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка.

В том числе правительство призвали снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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