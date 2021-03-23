Топливный союз заявил о возможности роста цен на бензин
- Reuters
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо НТС премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В союзе призвали кабмин принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка.
В том числе правительство призвали снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.
Ранее Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.