В Минэнерго не увидели предпосылок для повторения топливного коллапса 2018 года с бензином

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Министерство энергетики России не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.
В Минэнерго не увидели предпосылок для повторения топливного коллапса 2018 года с бензином
  • © Евгений Переверзев
  • РИА Новости

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — цитирует ТАСС Сорокина.

По его словам, в настоящий момент нефтяные компании в полном объёме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, а производство бензина увеличено.

«Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — добавил замминистра.

Ранее в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года.

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