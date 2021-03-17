В Минэнерго не увидели предпосылок для повторения топливного коллапса 2018 года с бензином

Министерство энергетики России не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — цитирует ТАСС Сорокина.

По его словам, в настоящий момент нефтяные компании в полном объёме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, а производство бензина увеличено.

«Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — добавил замминистра.

Ранее в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года.