В Москве оценили рост высокотехнологичного экспорта в 2020 году

В Москве заявили о росте высокотехнологичного экспорта в 2020 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44%. Его объём в денежном выражении — $30 млрд. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объёма в этом сегменте», — сказала Сергунина.

По её словам, в список наиболее востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж, вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.

Среди основных экспортёров — страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.