«Газпром» и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

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«Газпром» и концерн Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Документ расширяет взаимодействие компаний, особое внимание будет уделено изучению энергетических рынков и сотрудничеству в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов.
«Газпром» и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
  • Reuters

«Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом наших достижений в будущем», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, его слова приводит пресс-служба компании.

Как стало известно ранее, «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа в Европу.

В феврале российская компания «НОВАТЭК» подписала с китайской Shenergy Group договор на поставку в КНР более 3 млн тонн сжиженного природного газа за 15 лет.

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