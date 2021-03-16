«Норникель» назвал примерные сроки восстановления добычи на двух рудниках

«Норникель» планирует полностью восстановить добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение трёх-четырёх месяцев.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно плану норильского дивизиона компаний, рудник «Октябрьский» восстановит добычу во второй половине апреля — мае, его объём добычи — 5 млн тонн руды в год.

На «Таймырском» (4,3 млн тонн руды в год) восстановление добычи намечено на начало июня, его полное восстановление займёт примерно месяц, отмечается в сообщении.

«После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу», — сказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Ранее сообщалось, что 24 февраля ПАО «ГМК «Норильский никель» частично приостановило деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» в связи с подтоплением.