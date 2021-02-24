«Норникель» частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский»

ПАО «ГМК «Норильский никель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский».

Об этом говорится на сайте компании.

«12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте −350 м. В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника «Октябрьский», а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника, до прекращения его подтопления», — сообщили в компании.

Как уточняется, организованы работы по ликвидации подтопления.