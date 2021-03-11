Путин оценил решение ОПЕК+ о добыче нефти

Российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности оценил решения, принятые в рамках ОПЕК+.

«Я думаю, что решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, всё-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным. Тем более что (вице-премьеру Александру. — RT) Новаку удалось выговорить благоприятные условия для работы нашей отрасли с постепенным повышением добычи», — цитирует РИА Новости Путина.

Он выразил надежду, что «резких движений» в этом вопросе не будет.

4 марта по итогам заседания ОПЕК+ решила не наращивать добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранит своё дополнительное сокращение добычи в 1 млн баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.