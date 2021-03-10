Экспорт продуктов из России в 2020 году впервые превысил импорт

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Россия в 2020 году стала нетто-экспортёром сельскохозяйственной продукции и продовольствия: страна впервые в новой истории экспортировала продукции агропромышленного комплекса больше, чем импортировала.
Экспорт продуктов из России в 2020 году впервые превысил импорт
  • globallookpress.com

«У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», — приводит РИА Новости слова замглавы Минсельхоза России Оксаны Лут.

Ранее федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза сообщал, что российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории.

В ведомстве рекорд объясняют тем, что отечественный АПК, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, показал «высокие темпы развития» по всем ключевым направлениям. 

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