РБК: Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, передаёт РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза.

По его подсчётам, Россия поставила в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд — это на 20% больше по сравнению с 2019 годом.

Аналитики констатируют, что побит рекорд 2018 года, когда за рубеж поставили 78,5 млн тонн сельхозпродукции на $25,8 млрд.

Как отметили в федцентре, российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран. Крупнейшим импортёром остаётся Китай, далее идут Турция и Казахстан.

В ведомстве рекорд объясняют тем, что отечественный АПК, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, показал «высокие темпы развития» по всем ключевым направлениям.

Ранее сообщалось, что в 2020 году объём поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж превысил $161 млрд.