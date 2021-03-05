Эксперт по энергетике прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.

По словам аналитика, рост цены — это результат вчерашней договорённости ОПЕК+.

«Все ожидали, что на вчерашней встрече будет договорённость об увеличении добычи и о том, что Саудовская Аравия, скорее всего, снимет добровольное ограничение в 1 млн баррелей в сутки», — пояснил он.

Но, как добавил Пикин, по результатам встречи выяснилось, что саудиты пока сохраняют ограничение до появления «некоей определённости на рынке по рискам».

«Поэтому для рынка эта новость была очень оптимистичной. С точки зрения ограничения предложения всё сохранилось, параллельно идёт процесс вакцинации... Всё в совокупности приводит к положительному фактору, то есть снижению объёма запасов нефти, и в моменте сразу цена выросла на 5%, до $67 за баррель, сегодня уже $68. Не исключаю, что если будут дополнительные новости о вакцинации в ближайшие недели, то мы увидим уже и $70 за баррель», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.