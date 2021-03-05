Цена нефти марки Brent превысила $68 за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржевой торговой площадки.

По данным агентства, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,89% и достигла $68 за баррель.

Отмечается, что последний раз цена Brent достигала $68 за баррель в январе 2020 года.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.