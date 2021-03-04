Удмуртские экспортёры представили свою продукцию партнёрам из Белоруссии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Мы отмечаем очень высокую эффективность таких встреч: две трети участников заключают сделки. Это аномально высокий процент. И мы будем только рады, если эта «аномальность» будет увеличиваться», — заявил зампред правительства Удмуртии Михаил Хомич.
Встреча состоялась в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.