Удмуртские экспортёры представили свою продукцию партнёрам из Белоруссии

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Удмуртские предприниматели представили свою продукцию партнёрам из Белоруссии в рамках мероприятия Udmurtia Calling.
Удмуртские экспортёры представили свою продукцию партнёрам из Белоруссии
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Мы отмечаем очень высокую эффективность таких встреч: две трети участников заключают сделки. Это аномально высокий процент. И мы будем только рады, если эта «аномальность» будет увеличиваться», — заявил зампред правительства Удмуртии Михаил Хомич.

Встреча состоялась в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.

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