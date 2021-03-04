В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Нет никаких сомнений в том, что проект «Северный поток — 2» будет завершён, заявил в беседе с RT заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»
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«На самом деле, рисков мы тоже никаких не видим. Идёт плановое достраивание подводной части газопровода, оно должно закончиться в ближайшие пару месяцев, и тогда уже начнутся технические прокачки... Это будет окончание совместного хорошего проекта, который выгоден всем сторонам: и российской — в лице «Газпрома», и европейским партнёрам, которые получат дешёвый газ, и консорциуму компаний, которые будут получать прибыль... Это выгодный для всех сторон проект и нет никаких сомнений, что он будет завершён», — пояснил депутат.

Ранее в компании Uniper оценили ход строительства газопровода «Северный поток — 2».

Топ-менеджер заявил, что в компании «с нетерпением» ждут, когда проект будет завершён полностью.

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