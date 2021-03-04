Эксперт оценил включение проектов по цифровой экосистеме для МСП в стратегию социально-экономического развития

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал включение проектов по цифровой экосистеме для субъектов МСП в стратегию социально-экономического развития.

«Совершенно разумно, что подобный манёвр входит в стратегию социально-экономического развития. Пока не до конца понятно, какими конкретно средствами будет осуществляться создание такой системы и каким образом планируют приобщать малый и средний бизнес, но в любом случае мероприятие позитивное», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нужно помогать предпринимателям, в том числе закрепить возможность реструктуризации по долгам, восстановить численность занятых, обороты МСБ, упростить налоговую систему.

«Кадровые вопросы всё активнее решаются в рамках цифровизации. Предприятия получат расширенный доступ к глобальному объему информации, будут понимать, что происходит в цифровом поле», — сказал Остапкович.

Как добавил эксперт, организация единой платформы повысит качество и скорость предоставления услуг.

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