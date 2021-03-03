Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заёмщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 июля.
Ранее в Национальном бюро кредитных историй заявили, что средняя сумма ипотечного кредита в России обновила рекорд.