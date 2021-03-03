Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.
Путин поручил принять закон о порядке изменения ставок по кредитам
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заёмщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 июля.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй заявили, что средняя сумма ипотечного кредита в России обновила рекорд.

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