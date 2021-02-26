В НБКИ заявили о рекордном росте средней суммы ипотечного кредита в России

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В Национальном бюро кредитных историй заявили, что средняя сумма ипотечного кредита в России обновила рекорд.
В НБКИ заявили о рекордном росте средней суммы ипотечного кредита в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Статистические данные охватывают 4 тыс. банков. По словам аналитиков, январская цифра является рекордной за всю историю ипотечного кредитования в стране. Средняя сумма кредита выросла на 12,7%.

Самые крупные займы оформляют жители Москвы (5,72 млн рублей), Московской области (4,43 млн рублей), Санкт-Петербурга (3,68 млн рублей), Приморского края (3,51 млн рублей) и Якутии (3,32 млн рублей).

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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