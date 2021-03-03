Прокурор Москвы вынес предостережения двум компаниям по ценам на сахар

Прокурор Москвы Денис Попов вынес предостережения руководителям двух компаний в целях недопущения завышения цен на сахар, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

Она сообщила, что по требованию столичной прокуратуры Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку деятельности ряда крупных хозяйствующих субъектов и выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции у двух организаций, которые могут привести к установлению или поддержанию цен на сахар.

«В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения», — цитирует её ТАСС.

В феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что цены на сахар в России снизились после заключения соглашений о стабилизации цен.