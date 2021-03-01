Аналитик дал советы по инвестированию

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман дал советы по инвестированию.

«Нельзя инвестировать заёмные деньги или те, которые необходимы для жизни. Ориентиром для повышенного риска можно считать доходность выше безопасной. К последней относят, как правило, ставки по облигациям государства или высококлассных эмитентов. В рублях на сегодня это до 7—9% годовых», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, и вполне «респектабельные» акции не гарантируют отсутствие потерь.

Крайне рисковыми Гойхман назвал криптовалюты. Как отметил эксперт, вряд ли стоит сейчас покупать биткоин, так как его взлёты и падения могут быть непредсказуемыми.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.