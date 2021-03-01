Аналитик дал советы по инвестированию

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Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман дал советы по инвестированию.
Аналитик дал советы по инвестированию
  • Pixabay

«Нельзя инвестировать заёмные деньги или те, которые необходимы для жизни. Ориентиром для повышенного риска можно считать доходность выше безопасной. К последней относят, как правило, ставки по облигациям государства или высококлассных эмитентов. В рублях на сегодня это до 7—9% годовых», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, и вполне «респектабельные» акции не гарантируют отсутствие потерь.

Крайне рисковыми Гойхман назвал криптовалюты. Как отметил эксперт, вряд ли стоит сейчас покупать биткоин, так как его взлёты и падения могут быть непредсказуемыми.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с НСН рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.

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