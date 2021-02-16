Аналитик рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода

Короткая ссылка
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.
Аналитик рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода
  • РИА Новости

«При консервативном подходе к инвестированию можно рассмотреть облигации федерального займа, облигации крупных российских компаний, чья доходность выше доходности депозита», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё одним инструментом инвестирования может стать рынок акций, но он несёт повышенные риски относительно облигаций, и в данном случае придётся следить за инвестициями, так как акции могут дешеветь.

«Конечно, можно сделать упор и на дивидендные истории, которые также позволят получать пассивный доход, но компания может изменить дивидендную политику, что приведёт к снижению дивидендных выплат», — отметил Зварич.

Он считает, что не стоит рассматривать покупку акций как вид чистого пассивного дохода.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить