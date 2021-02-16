Аналитик рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич рассказал об альтернативных источниках пассивного дохода.

«При консервативном подходе к инвестированию можно рассмотреть облигации федерального займа, облигации крупных российских компаний, чья доходность выше доходности депозита», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё одним инструментом инвестирования может стать рынок акций, но он несёт повышенные риски относительно облигаций, и в данном случае придётся следить за инвестициями, так как акции могут дешеветь.

«Конечно, можно сделать упор и на дивидендные истории, которые также позволят получать пассивный доход, но компания может изменить дивидендную политику, что приведёт к снижению дивидендных выплат», — отметил Зварич.

Он считает, что не стоит рассматривать покупку акций как вид чистого пассивного дохода.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал советы начинающим инвесторам.