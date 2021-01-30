Экономист дал советы начинающим инвесторам

Экономист Василий Колташов дал советы начинающим инвесторам.

«И без советов начинающие инвесторы знают простое правило: малые средства вкладываются только в то, что ты можешь потрогать. Если у тебя не капитал, а сбережения, то оптимальный вариант — вложения в недвижимость», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, в 2021 году стратегии прошлого года не помогут.

Как считает Колташов, из ценных бумаг можно обратить внимание на недооценённые, а отправной точкой должно стать строительство.

«Нужно анализировать самим и смотреть компании в этих профилях», — сказал эксперт.

Он также отметил, что инвестиции делаются на долгое время, в их списке может быть и золото.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.