В Совфеде прокомментировали ситуацию с использованием доллара в экономике

Член Совета Федерации Анатолий Широков прокомментировал ситуацию с использованием доллара в экономике.

«Наша цель сегодня — достижение серьёзной экономической самодостаточности, укрепление своих позиций», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил депутат, это нужно не для конфликта с США или государствами, которые их поддерживают, а для взвешенного разговора, для уважения и укрепления российской позиции в этом диалоге.

По его словам, идея о сокращении использования доллара в России вполне оправдана.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия должна принять меры, чтобы сократить использование доллара до минимума.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.