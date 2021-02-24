В МИД России предложили ослабить зависимость от «ядовитого» доллара

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Россия должна принять меры, чтобы сократить использование доллара до минимума, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с агентством Bloomberg.
В МИД России предложили ослабить зависимость от «ядовитого» доллара
  • Reuters

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий», — сказал дипломат.

По его словам, необходимо уменьшить роль доллара в любых операциях.

Как напомнил замминистра, за последние годы США ввели большое количество антироссийских санкций и, вероятно, введут новые.

При этом Рябков подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал сохранение ведущей роли доллара в мировой экономике в ближайшие десятилетия.

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