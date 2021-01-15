Кудрин дал прогноз ситуации с долларом в ближайшие десятилетия

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал сохранение ведущей роли доллара в мировой экономике в ближайшие десятилетия.

По его словам, доллар пока сохранит ведущую роль, хотя США уже фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать ещё долго, не менее 30—40 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Кудрина, китайская экономика продолжает оставаться «неопределённой величиной» из-за непрозрачности Китая.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости.