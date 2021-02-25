Краснодарский край заработал более $5,5 млрд на экспорте в 2020 году

Общий объём экспорта производителей Краснодарского края составил более $5,5 млрд.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Половину суммы обеспечил экспорт зерна, молочных и мясных продуктов, масла, мороженого, кондитерских изделий, сахара и вина. Также регион экспортирует руду, топливо, металлы, химическую продукцию и станки.

Основные партнёры местных предпринимателей — Турция, Египет, Китай, Швейцария, Италия, Израиль, Индия, Судан и Белоруссия. Всего в списке около 130 стран.

В региональном Центре координации поддержки экспорта малому и среднему бизнесу помогают в освоении международного рынка. Во время пандемии большинство переговоров организовано онлайн.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём экспорта.