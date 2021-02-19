Товарооборот Нижегородской области и Китая вырос на 30,5% в 2020 году

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Товарооборот Нижегородской области и Китая в 2020 году увеличился на 30,5% и составил $825 млн.
Товарооборот Нижегородской области и Китая вырос на 30,5% в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как заявила директор департамента внешних связей Ольга Гусева, за прошлый год поставки в страну-партнёра выросли в 1,6 раза и составили $382 млн.

«Сумма экспортных операций за 2020 год в 21 раз превышает показатели шестилетней давности. Для сравнения, за весь 2014 год объём поставок в Китай составил лишь $18 млн. Считаю, что это колоссальное достижение», — сказала Гусева.

По данным департамента, рост нижегородского экспорта в КНР в прошлом году обусловлен увеличением поставок жиров и масел, электрических машин и оборудования, полиграфии, изделий из бумаги и древесины, а также продукции чёрной металлургии.

«В 2020 году поставки продукции в Китай осуществляли порядка 50 нижегородских компаний. Активно развивающиеся торговые связи с Китаем имеют большое значение для региона. Мы намерены и дальше расширять наше взаимовыгодное сотрудничество», — добавила Гусева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на $13,8 млн за год.

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