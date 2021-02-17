Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на $13,8 млн за год

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Московская область экспортировала 5,4 тыс. тонн рыбной продукции в 2020 году.
Подмосковье экспортировало рыбу и морепродукты на $13,8 млн за год
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы продали на сумму, превышающую $13,8 млн», — заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, основными покупателями рыбы и морепродуктов стали КНР, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва.

Всего Подмосковье экспортирует такую продукцию в 15 стран.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

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