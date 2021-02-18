В Татарстане рассказали о работе по поддержке экспортёров

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Общий объём экспорта производителей Татарстана, содействие которым оказал Центр поддержки экспорта, составил более $33 млн.
В Татарстане рассказали о работе по поддержке экспортёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на экспорт вывели 182 производителя.

«Следует отметить, что в 2021 году уже восемь новых компаний вышли на экспорт, семь из них вышли благодаря каналам электронной торговли», — заявил Артур Гайнов, начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Татарстана.

По его словам, особую актуальность приобретает торговля на электронных площадках. Свою деятельность в сфере электронной торговли в республике осуществляют порядка 5 тыс. предпринимателей, суммарный оборот продаж которых составил 4,2 млрд рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.

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