Захарова прокомментировала позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Германия в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2» отстаивает свои интересы, это пример отстаивания своего суверенитета. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я исхожу из того, что сказал наш президент: что мы от своих планов не отказываемся и что мы его будем реализовывать… Есть и вторая сторона, второй партнёр в этом вопросе. Пока немцы говорят о том, что им это выгодно», — сказала она.

Она обратила внимание, что на Германию оказывается давление со стороны США «всеми возможными способами».

«То, что они держатся, то, что они действительно держатся за выгоду — а немцы прагматичные люди, — это хорошо, это здорово… Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это — пример отстаивания своего суверенитета», — добавила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли она в то, что Россия достроит «Северный поток — 2», Захарова заявила, что верит в это.

«Я в это верю. Я верю, что Европа, в частности, ФРГ, сохранит прагматику», — подчеркнула она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по «Северному потоку — 2» не такими большими.

Осенью 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что вопрос реализации проекта газопровода теперь является делом чести для Германии.