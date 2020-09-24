Лавров назвал вопрос «Северного потока — 2» делом чести для Германии

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Вопрос реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» теперь является делом чести для Германии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Лавров назвал вопрос «Северного потока — 2» делом чести для Германии
  • РИА Новости

Как отметил министр, США «ежедневно публично пытаются унизить» ЕС, прежде всего Германию.

Лавров заявил, что США «устами своих официальных представителей» требуют от Берлина «осознать своё счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность», под чем Вашингтон подразумевает отказ от «Северного потока — 2» и переход на «существенно более дорогой американский сжиженный природный газ».

«Я считаю, это моё личное мнение, этот вопрос теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех её измерениях», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона работает над созданием коалиции, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2». 

Как отмечал депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Крах, газопровод составит конкуренцию американскому сланцевому газу и сделает Германию более независимой от влияния США.

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