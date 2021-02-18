В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Москва не знает о переговорах США и Германии по «Северному потоку — 2» и исходит из заявлений ФРГ о необходимости завершения строительства газопровода. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • Reuters

«О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег из ФРГ о необходимости завершения этого проекта», — цитирует РИА Новости Пескова.

Как подчеркнул представитель Кремля, «Северный поток — 2» не касается энергообеспечения США, а затрагивает вопросы энергетической безопасности Европы.

«Проект этот хороший, и проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее», — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция США в отношении «Северного потока — 2» не изменилась, американская сторона считает газопровод плохой сделкой

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США начали переговоры с ФРГ по «Северному потоку — 2».

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