В Подмосковье рассказали об объёме производства кондитерских изделий в 2020 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода региона.
В области насчитывается два десятка крупных и средних предприятий. Там производят более 10% от всего объёма подобной продукции в России, отметил и. о. руководителя ведомства Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области установили в 2020 году рекорд по производству молока.