В Подмосковье рассказали об объёме производства кондитерских изделий в 2020 году

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За 2020 год в Московской области произвели свыше 420 тыс. тонн кондитерских изделий и шоколада.
В Подмосковье рассказали об объёме производства кондитерских изделий в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода региона.

В области насчитывается два десятка крупных и средних предприятий. Там производят более 10% от всего объёма подобной продукции в России, отметил и. о. руководителя ведомства Сергей Воскресенский.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области установили в 2020 году рекорд по производству молока.

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