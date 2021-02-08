В Нижегородской области рассказали о темпах производства молока в 2020 году

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области установили в 2020 году рекорд по производству молока.

Об этом сообщает newsnn.ru.

По итогам года аграрии произвели 641,8 тыс. т молока. Как отметил губернатор Глеб Никитин, это лучший результат за последние 24 года.

«По валовому производству молока Нижегородская область занимает шестую позицию среди субъектов Приволжского федерального округа и 17-е место среди регионов Российской Федерации», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.