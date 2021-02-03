В Подмосковье рассказали о субсидиях для аграриев в 2021 году

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В Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о субсидиях для аграриев в 2021 году
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы предоставим поддержку не только для сельхозпроизводства, но и стимулирования приоритетных подотраслей агрокомплекса», — заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Субсидии помогут развить производство молока, овощей, ягод, зерновых культур. Также предусмотрена поддержка малых хозяйств. Особое внимание будет уделено племенному животноводству и субсидированию агротехнологических работ.

В сентябре 2020 года Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.

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