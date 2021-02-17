В ФРГ заявили о конфиденциальности переговоров с США по «Северному потоку — 2»

Берлин не комментирует переговоры с США по проекту «Северный поток — 2», они конфиденциальны. Об этом заявила на брифинге заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Правительство ФРГ всё время серьёзно относилось к сомнениям других стран (по отношению к проекту. — RT). Позиция правительства была ясно заявлена на переговорах, в том числе с США», — цитирует ТАСС Деммер.

По её словам, «содержание этих переговоров конфиденциально».

«В принципе важно то, что мы неоднократно заявляли: мы отвергаем экстерриториальные санкции, которыми угрожают и (которые. — RT) ввели США в связи с реализацией «Северного потока — 2», — добавила она.

Она подчеркнула, что Германия заявляла это администрации США и продолжит это делать.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США начали переговоры с ФРГ по «Северному потоку — 2».

Как отметили в Белом доме, позиция США в отношении проекта не изменилась, американская сторона считает газопровод плохой сделкой.