Эксперт прокомментировал рост несырьевого экспорта в России

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал рост несырьевого неэнергетического экспорта в России.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что основой российского экспорта в 2020 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта достиг 50,4%.

«Однако в последнее время доля продукции ТЭК снижается. Большую часть занимают продовольственные товары, товары химической промышленности, кожевенное сырьё. По объёму продовольствия Россия стала ведущей страной в мире», — заявил он.

По мнению Корнейчука, в дальнейшем доля несырьевого экспорта будет расти, что соответствует стратегической линии государства.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем 2019-го и составил $161,3 млрд.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.