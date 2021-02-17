«Известия»: ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили изданию «Известия», что ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы.
«Известия»: ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы
  • globallookpress.com

Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг.

Сообщается, что к такой ситуации привёл запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10%.

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил, что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объёма продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны главных поставщиков птицеводческой продукции, но признали возможность некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейлеров сообщила, что мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10—15%, включая колбасы и сосиски.

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