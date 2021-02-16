Финансовый омбудсмен рассказал, как избежать банковских мошенников
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«Я регулярно имею общение с двумя банками. И тот и другой мне смс иногда присылают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, кредитные организации вполне могут прислать сообщение с просьбой позвонить по номеру, который выдали при заключении договора.
«Именно так, а не номер телефона мне они должны передавать, по которому я должен позвонить», — сказал Медведев.
Как отметил эксперт, нужно хранить этот номер.
«Когда вы заключили с банком какой-нибудь договор, банк вам выдаёт карточку, где написан телефон. Этот телефон для вас — верная защита, не теряйте его. Другого способа придумать невозможно», — пояснил он.
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