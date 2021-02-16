В ЦБ предупредили о возможных атаках мошенников через аутсорсинг

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Мошенники могут осуществлять атаки на финансовые организации через аутсорсинг, заявил замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв.
В ЦБ предупредили о возможных атаках мошенников через аутсорсинг
  • © РИА Новости

«Важный момент — это возможные атаки на так называемые цепочки поставок. Любая финансовая организация использует аутсорсинговые услуги, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей», — цитирует РИА Новости Сычёва.

Он отметил, что банкам примерно понятно, как выстраивать отношения с прямым аутсорсером с точки зрения информационной безопасности.

Однако, по его словам, у прямых аутсорсеров есть свои аутсорсеры.

«Совершенно не обязательно нападать на прямого аутсорсера для того, чтобы атаковать основную цель», — добавил Сычёв.

Ранее Артём Сычев сообщил, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке.

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