В ЦБ предупредили о возможных атаках мошенников через аутсорсинг

Мошенники могут осуществлять атаки на финансовые организации через аутсорсинг, заявил замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв.

«Важный момент — это возможные атаки на так называемые цепочки поставок. Любая финансовая организация использует аутсорсинговые услуги, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей», — цитирует РИА Новости Сычёва.

Он отметил, что банкам примерно понятно, как выстраивать отношения с прямым аутсорсером с точки зрения информационной безопасности.

Однако, по его словам, у прямых аутсорсеров есть свои аутсорсеры.

«Совершенно не обязательно нападать на прямого аутсорсера для того, чтобы атаковать основную цель», — добавил Сычёв.

Ранее Артём Сычев сообщил, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке.