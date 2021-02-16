В ЦБ сообщили о серьёзном вызове со стороны мошенников
«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что мошенники пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат иного банка.
По его словам, банк, из которого снимают деньги, только видит их снятие и не знает, куда они ушли.
«И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и стороне банков», — сказал Сычев.
Ранее Центробанк разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).