В ЦБ сообщили о серьёзном вызове со стороны мошенников

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Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев сообщил, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке — это серьёзный вызов со стороны злоумышленников.

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что мошенники пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат иного банка.

По его словам, банк, из которого снимают деньги, только видит их снятие и не знает, куда они ушли.

«И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и стороне банков», — сказал Сычев.

Ранее Центробанк разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

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