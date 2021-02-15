«Ъ»: ЦБ предупредил о мошеннической схеме в отношении юрлиц

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Центробанк разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
«Ъ»: ЦБ предупредил о мошеннической схеме в отношении юрлиц
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что средства похищались авторизованным клиентом банка путём подмены номера счёта отправителя.

Как уточняется, мошенник зашёл в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, перевёл его в режим отладки, изучил порядок и структуру вызовов API (программный интерфейс приложения) ДБО.

«Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле «Номер счёта отправителя» счёт жертвы»,— поясняется в документе.

Номера счетов жертв мошенники узнавали из открытых источников.

По данным газеты, регулятор рекомендует банкам вместе с поставщиками программного обеспечения провести проверку сервисов ДБО на уязвимости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у телефонных мошенников набирают популярность атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса. 

По его словам, это является большой угрозой, с которой человеку сложно бороться. Он отметил, что с развитием технологий и искусственного интеллекта популярность таких уловок возрастает.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал в беседе с Nation News, как избежать телефонных мошенников.

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